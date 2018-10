Weißes Haus sieht Brasiliens Demokratie nicht durch Bolsonaro bedroht

Washington (APA/AFP) - Die US-Regierung sieht in einem möglichen Wahlerfolg des rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro keine Gefahr für die Demokratie in Brasilien. „Brasilien hat sehr starke demokratische Institutionen“, sagte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses am Mittwoch. „Wir sind in dieser Hinsicht nicht besonders besorgt.“

Bolsonaro hatte die erste Runde der Präsidentschaftswahl am 7. Oktober klar gewonnen. Der auch als „Donald Trump Brasiliens“ bezeichnete Bolsonaro kam auf rund 46 Prozent der Stimmen und landete damit weit vor dem Zweitplatzierten Fernando Haddad von der Arbeiterpartei. Am 28. Oktober treten die beiden Kandidaten in einer Stichwahl gegeneinander an.

Bolsonaro ist ein Verteidiger der früheren Militärdiktatur in Brasilien (1964-85) und hat für den Fall eines Wahlsiegs einen harten Kampf gegen Korruption und Kriminalität angekündigt. Zudem will er die Waffengesetze lockern. Mit abfälligen Bemerkungen über Frauen, Homosexuelle und Schwarze polarisiert der Ex-Offizier die brasilianische Gesellschaft.