Österreich und China verhandeln Nachfolgeinstrument zu Soft Loans

Wien (APA) - Österreich und China wollen über eine Nachfolgeregelung zu sogenannten Soft Loans verhandeln. Soft Loans sind staatlich gestützte Kredite für Unternehmen, die in Entwicklungsländern aktiv werden. Seit 2012 stehen sie für Investitionen in China allerdings nicht mehr zur Verfügung, weil das Land die dafür vorgesehene Obergrenze beim Einkommen pro Kopf überschritten hat.

Nun wollen Österreich und China über ein neues, vergleichbares Instrument verhandeln, teilte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung nach einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Liu Kun mit. Bis Mitte kommenden Jahres sollen in mehreren Verhandlungsrunden erste Eckpunkte festgelegt werden. „Das Potenzial ist enorm“, sagte Löger. Nach Angaben des Finanzministeriums bestehen aus der Zeit vor 2012 noch Soft-Loan-Garantien in der Höhe von 700 Mio. Euro.

Ebenfalls neu verhandelt werden soll das Abkommen zur Doppelsteuerung zwischen Österreich und China. Löger und der chinesische Steuerminister Wang Jung seien bei einem Arbeitstreffen übereingekommen, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse stark verändert hätten und das momentane Regelwerk nicht mehr zeitgemäß sei, gab das Finanzministerium ebenfalls am Donnerstag bekannt. Geht es nach Löger, sollen Investitionen im Rahmen der „Belt and Road Initiave“ - also der Initiative zum Aufbau einer „neuen Seidenstraße“ - im Doppelbesteuerungsabkommen berücksichtigt werden. Außerdem sollen Steuerbetrug bekämpft und die Rechtssicherheit gestärkt werden.