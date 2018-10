Israel verurteilt Schändung von christlichem Friedhof nahe Jerusalem

Jerusalem (APA/dpa) - Israels Außenministerium hat die Beschädigung von mindestens zehn Grabsteinen auf einem christlichen Friedhof in der Nähe von Jerusalem verurteilt. „Die Schändung des Friedhofs am Kloster Beit Jamal ist eine verachtenswürdige Tat“, schrieb Ministeriumssprecher Emmanuel Nahshon am Donnerstag auf Twitter.

„Wir verurteilen diesen Akt des Hasses gegen die christliche Gemeinde vehement und klar.“ Israel setze sich für die Bekämpfung von Hass und Intoleranz in jeglicher Form gegenüber anderen Religionen ein.

Die israelische Polizei hatte am Mittwoch Ermittlungen wegen der Beschädigung von rund zehn Grabsteinen auf dem Friedhof rund 20 Kilometer westlich von Jerusalem eingeleitet, wie Sprecher Micky Rosenfeld mitteilte. Bisher habe es keine Festnahmen in Verbindung mit der Tat gegeben.

In israelischen Medien kursierten Bilder von umgestoßenen kreuzförmigen Grabsteinen. Laut der israelischen Tageszeitung „Haaretz“ war der Friedhof nicht zum ersten Mal das Ziel. 2013 hatte es demnach auf dem Friedhof gebrannt, 2016 sei er geschändet worden.

Die Versammlung Katholischer Ordinarien im Heiligen Land warf Israel am Donnerstag vor, die heilige Stätte nicht ausreichend gesichert zu haben, wie die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete.