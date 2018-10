US-Experte: Kongresswahlen Weichenstellung für Präsidentenwahl 2020

Washington (APA) - Der Politik-Experte Dan Hamilton sieht in den bevorstehenden Kongresswahlen eine wichtige Weichenstellung für die US-Präsidentschaftswahl 2020. „Wenn die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen, haben wir zwei spannende Jahre vor uns“, sagte der Chef des Center for Transatlantic Relations (SAIS) an der John Hopkins University am Donnerstag in Wien.

Auch könnte der aktuelle Konflikt mit Saudi-Arabien die ganze US-Strategie infrage stellen, sagte Hamilton: „Es gibt keinen Plan B.“ Bei den Kongresswahlen am 6. November erwartet Hamilton eine republikanische Mehrheit im Senat, im Repräsentantenhaus rechnet er mit einer Mehrheit der Demokraten. Sollte sich die Demokratische Partei in letzterem Fall in politischem Kleinkram verlieren, dann würde sie viel Zustimmung einbüßen. Das käme nach Auffassung des Experten bei den Wählern nicht gut an. Wenn die Demokraten aber diesen Zeitraum für gute und wichtige Entscheidungen zu nützen verstünden, hätten sie eine gute Ausgangsposition für die Präsidentenwahl in zwei Jahren, präzisierte Hamilton.

Zur derzeitigen Lage stellte der SAIS-Direktor fest, innerhalb der Republikanischen Partei sehe er keine Widerstände gegen US-Präsident Donald Trump, er erwarte eine Fortführung der jetzigen Politik. Die Demokraten hätten für den Fall einer Mehrheit im Repräsentantenhaus bereits eine Reihe von Anhörungen angekündigt. Hamilton: „Das wird die Tagespolitik stoppen.“ Den Demokraten sei aber geraten, sich nicht in diesen Materien zu verlieren.

„Unsicherheit ist die tägliche Realität“, so das Fazit Hamiltons. Vorerst sei abzuwarten, welche Resultate FBI-Sonderermittler Robert Mueller vorlegen werde, der die Causa von möglichen Absprachen des Trump-Lagers mit Russland im Präsidentschaftswahlkampf 2016 untersucht. In der Regierung ist Vizejustizminister Rod Rosenstein für die Russland-Untersuchungen zuständig. „Jetzt ist die große Frage, wann und wie sich Mueller äußern wird.“

Bezüglich Europa und der europäischen Außenpolitik, wo es derzeit in vielen Punkten an Übereinstimmung fehlt, ist man nach Auffassung des Transatlantik-Fachmanns „im State Department sehr besorgt“. Das bisherige Paradigma von der Ordnung in den westlichen Staaten und der Annahme, dass die osteuropäischen Staaten ihren Platz finden werden, „wird infrage gestellt“. Dazu komme „eine Fragmentierung der Mitte“ im Parteienspektrum, was die Bildung von Koalitionen erschwere. Als weitere Punkte, die Anlass zur Sorge geben, nannte Hamilton den Brexit, den Erfolg der Russen mit „hard powers“ auf der Krim, sowie die Migrationsproblematik.

In Sachen Europa sei ein Umdenken im Gang. Hamilton: „70 Jahre lang waren die Amerikaner sozusagen eine europäische Macht“, d.h. vielfach involviert, etwa in Osteuropa, auf dem Balkan. Diese US-Präsenz, die auch „für die Europäer eine gewisse Sicherheit“ bedeutete, habe sich reduziert. „Die USA sind nicht mehr Europa, sondern eine Macht in Europa“, formulierte es der Transatlantik-Experte. Man schaue auf das Eigeninteresse und engagiere sich selektiv. Hamilton im Klartext zum Verhältnis Europa-USA: „Die Amerikaner wollen nicht Lasten teilen, sondern Lasten loswerden.“ Ein großes Anliegen sei Trump jedenfalls die Stärkung des Militärbündnisses NATO.

In der Causa um den mutmaßlich in der Türkei von saudi-arabischen Kräften getöteten kritischen Journalisten Jamal Kashoggi sieht Hamilton ein großes Gefahrenpotenzial. Sollte sich herausstellen, dass Kronprinz Mohammed Bin Salman selbst die Tötung angeordnet habe, „ist das Schlimmste zu befürchten“. Sollte in der Folge die Position des Kronprinzen in Saudi-Arabien bedroht sein, bedeute dies Probleme im Verhältnis der USA zu seinem engen Verbündeten in der arabischen Welt. „Saudi-Arabien war bisher eine Stütze der US-Strategie.“ Der US-Kongress könnte aktiv werden und Geschäfte einschränken. Die USA haben Milliarden-Rüstungsdeals mit der Golf-Monarchie abgeschlossen.

Die Demokraten haben im Kongress zuletzt ihren Druck auf Trump in der Saudi-Causa erhöht. Hamilton schließt nicht aus, dass im Falle Saudi-Arabien der Senat ein großes Geschäft „opfert“. Er erinnert an Fälle, wo der Kongress aufseiten des Präsidenten agierte, etwa bei Sanktionen gegen Russland. Hinsichtlich Iran erwartet der Experte keine Änderung in der US-Politik. Auch erwartet er nicht, dass europäische Unternehmen den Verlust eines großen Geschäfts mit den USA zugunsten eines kleinen Geschäfts mit dem Iran riskieren. Zu Österreichs Energie-Deals mit Russland (Northstream 2) meinte er nur, die USA beobachteten die Lage.

(Alternative Schreibeweise: Dschamal Chaschukdschi)