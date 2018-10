Pharmakonzern Sanofi berief neuen Chef für Österreich und Deutschland

Paris/Wien (APA/dpa-AFX) - Der französische Pharmakonzern Sanofi hat einen neuen Leiter für sein Geschäft in Österreich, Deutschland und der Schweiz berufen. Fabrizio Guidi übernehme den Posten zum 1. Jänner 2019 und sei auf einer neu geschaffenen Stelle dann auch für Österreich und die Schweiz zuständig, teilte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit.

Der promovierte Biochemiker folge auf Clemens Kaiser, der nach Kanada zurückkehre und dort eine andere Aufgabe übernehme. Der 49-Jährige Guidi hat für Sanofi bereits in der Schweiz, der Türkei und in der Pariser Konzernzentrale gearbeitet.

~ ISIN FR0000120578 WEB http://en.sanofi.com/ ~ APA288 2018-10-19/13:35