Formel 1: Hamilton startet auch in Austin aus der Pole

Austin (Texas) (APA) - Lewis Hamilton nimmt auch den Grand Prix der USA von der Pole Position aus in Angriff. Der WM-Führende erzielte am Samstag im Qualifying für das Rennen in Austin/Texas die schnellste Zeit vor Sebastian Vettel im Ferrari. Der Deutsche muss wegen einer Strafversetzung aber vom fünften Platz aus starten. Neben Hamilton in Reihe eins steht am Sonntag Vettels Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen.

Für Hamilton war es die bereits 81. Pole-Position. Er kann in Austin vorzeitig seinen fünften WM-Titel sicherstellen. Der 33-jährige Brite muss dazu am Sonntag (ab 20.10 Uhr MESZ/ORF eins, RTL) mindestens acht Punkte mehr holen als Vettel.