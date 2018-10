Zweiter in Niederösterreich entlaufener Luchs eingefangen

Waidhofen a.d. Ybbs (APA) - In Waidhofen an der Ybbs ist der zweite der beiden ausgerissenen Luchse eingefangen worden. Nachdem bereits vergangenes Wochenende das Muttertier Cleo gefangen worden war, ging Sonntagfrüh das Jungtier Simba in die Falle, bestätigte Bürgermeister Werner Krammer gegenüber der APA einen Bericht der „NÖN“. Die Luchse waren Ende Juli aus dem Tierpark Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs entlaufen.

Mutter und Sohn werden einstweilen im Tierpark Haag untergebracht. Ob und wann sie in den Tierpark Buchenberg zurückkehren, soll nach einer sicherheitstechnischen Überprüfung der dortigen Gehege entschieden werden, sagte der Bürgermeister.