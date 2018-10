Gymnastik: Alle Staatsmeistertitel an Nicol Ruprecht

Innsbruck (APA) - Nicol Ruprecht hat am Wochenende in Innsbruck bei den Gymnastik-Staatsmeisterschaften sämtliche sechs Titel gewonnen. Nachdem die 26-jährige Tirolerin am Samstag im Mehrkampf und mit dem Team gesiegt hatte, sicherte sie sich am Sonntag auch Gold mit Reifen, Ball, Keulen und Band. Damit hält Ruprecht, die seit 2013 in Österreich in Einzelbewerben ungeschlagen ist, nun bei 35 Staatsmeistertiteln.