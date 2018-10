Fußball: Salzburg-Gegner Trondheim bei Generalprobe 0:0

Trondheim (APA) - Rosenborg Trondheim, am Donnerstag (18.55 Uhr) in der Fußball-Europa-League bei Red Bull Salzburg zu Gast, kam bei der Generalprobe in Lilleström nur zu einem 0:0. Der norwegische Meister führt nach 26 Runden die Tabelle vor Brann Bergen an, der Tabellenzweite lag vor dem Abendspiel gegen Abstiegskandidat Stabaek fünf Punkte zurück.