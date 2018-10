Fall Khashoggi - Insider: CIA-Direktorin schaltet sich ein

Washington/Istanbul (APA/Reuters) - CIA-Direktorin Gina Haspel schaltet sich nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters persönlich vor Ort in die Ermittlungen zum Tode des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi ein. In Washington sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen, Haspel reise am Montag (Ortszeit) in die Türkei, um an der Untersuchung zu arbeiten.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, dass Spitzenvertreter des Geheimdienstes in der Türkei seien. Er nannte jedoch keine Details.

Khashoggi soll nach Darstellung Saudi-Arabiens am 2. Oktober im Istanbuler Konsulat des Königreichs getötet worden sein. Der genaue Tathergang ist jedoch bisher unklar. Trump sagte der Zeitung „USA Today“, er glaube, dass es sich um „ein Komplott, das schiefgelaufen ist“ gehandelt habe.