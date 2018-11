Basketball: Niederlagen für Dukes und BC Vienna in Alpe Adria Cup

Wien (APA) - Die Klosterneuburg Dukes und der BC Vienna haben in ihrem jeweils dritten Gruppenspiel im Alpe Adria Cup der Basketballer am Mittwoch Auswärtsniederlagen einstecken müssen. Die Niederösterreicher verloren bei Zalaegerszeg ZTE in Ungarn mit 86:101. Die Wiener konnten bei Sluneta Usti nad Labem (CZE) nur mit fünf Spielern antreten und mussten sich am Ende klar mit 66:92 geschlagengeben.

Basketball-Ergebnisse des Alpe Adria Cups der Herren vom Mittwoch:

Gruppe C: Zalaegerszeg ZTE - Klosterneuburg Dukes 101:86 (46:44)

Gruppe D: Sluneta Usti (CZE) - BC Vienna 92:66 (53:50)