Olympia: Bach lobte italienische Bewerbung um Winter-Olympia 2026

Rom (APA/dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach stützt die gemeinsame italienische Bewerbung von Mailand und Cortina d‘Ampezzo für die Olympischen Winterspiele 2026, obwohl die Regierung in Rom bisher keine finanzielle Unterstützung zugesagt hat. „Diese Kandidatur ist sehr stark“, sagte Bach am Donnerstag nach einer zweitägigen Konferenz in der italienischen Hauptstadt.

Bis dato wird die Bewerbung nur von den Regionen finanziell getragen. „Die Garantien, die aus der Lombardei und Venetien vorliegen, sind sehr wichtig, um die ganze Bewerbung zu sichern. Das wird vom IOC begrüßt“, sagte Bach.

Neben Mailand/Cortina sind noch das kanadische Calgary, wo es Anfang nächster Woche eine Volksabstimmung gibt, und Stockholm im Rennen um die Winterspiele 2026. Die Entscheidung über den Ausrichter fällt am 24. Juni 2019 in Lausanne. Zuletzt hatten Buenos Aires und Ushuaia auf Feuerland angekündigt, nachträglich eine Bewerbung zu prüfen. Bach sagte nun, dass das Verfahren nicht noch einmal geöffnet werde. Es ist erklärter Wille des IOC, mit den Spielen in eine traditionelle Wintersportregion zurückzukehren.

„Wir verlassen Rom und Italien mit viel mehr Zuversicht die Kandidatur betreffend“, sagte Bach. „Wir sehen, dass sich die Dinge entwickeln.“ Italiens stellvertretender Premierminister Luigi Di Maio hatte im vergangenen Monat gesagt, dass die Regierung einen unterstützenden Brief an das Internationale Olympische Komitee senden werde, „aber als Regierung werden wir keinen Euro beisteuern - weder für die direkten noch für die indirekten Kosten“.