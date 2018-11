Alles von Die Ärzte in einer fünf Kilo schweren Box - Popnews

Wien (APA) - Die Ärzte veröffentlichen Mitte Dezember ihr Gesamtwerk als Box-Set mit dem schönen Namen „Seitenhirsch“. Sämtliche Alben, EPs, Singles und B-Seiten sind u.a. enthalten, darunter seltene und kuriose Lieder - auf insgesamt 33 CDs mit 709 Songs. Beigelegt ist auch ein „oft erwähntes“, aber bisher nie veröffentlichtes englisches Album, heißt es auf der Internetseite der Band (www.bademeister.com).

Nur der seit 1986 von der deutschen Bundesprüfstelle indizierte Titel „Geschwisterliebe“ fehlt in der fünf Kilo schweren Box, die 333 Euro kosten soll. Dafür gibt es ein fettes Buch mit Interviews und Fotos. Das gesamte Bonus-Material aus der Edition wird im Frühjahr 2019 gesondert als „They‘ve Given Me Schrott! - Die Outtakes“ als Dreifach-CD- und Vierfach-Vinyl-Edition erscheinen, „definitiv weder als Download noch zum Streamen“. Bela B Felsenheimers Debütroman „Scharnow“ kommt bereits am 25. Februar in den Handel.

*

Ein komplettes, bisher nur in Teilen veröffentlichtes Konzert aus dem Jahr 1994 haben die Rolling Stones unter dem Titel „Voodoo Lounge Uncut“ herausgebracht. Das Set enthält zwei CDs und eine DVD, das gesamte Audio- und Filmmaterial wurde dafür restauriert. Bei dem Auftritt in Miami brachten die Stones in einer Cyberworld-Kulisse eine sehr gediegene Mischung aus Klassikern und Material vom damals aktuellen Album „Voodoo Lounge“, als Gäste wirkten Robert Cray, Bo Diddley und Sheryl Crow mit.

Bisher gelangte nur eine um zehn Tracks gekürzte Fassung der Show in den Handel. Die Neuversion auf DVD bietet abgesehen von der gesamten Darbietung aus Miami fünf Bonustracks. Diese Songs, gefilmt bei einem Gastspiel in New Jersey, standen in Miami nicht auf der Setlist. Das gesamte Video hat eine Laufzeit von mehr als 170 Minuten.

***

Einen Überblick über das Schaffen von Chris Cornell gibt das Album „Chris Cornell“. Die Compilation deckt die Karriere des im Mai 2017 verstorbenen Ausnahmesängers und Grunge-Pioniers ab. Es sind Songs von Soundgarden, Audioslave und Temple Of The Dog, aber auch Solo-Nummern enthalten. Live-Aufnahmen unterstreichen die stimmlichen Qualitäten des Musikers aus Seattle. Zwei Beiträge sind laut Plattenfirma Universal auf „Chris Cornell“ erstmals offiziell zu haben.

***

Die US-Indie-Rock-Formation Deerhunter hat für 18. Jänner ein neues Album angekündigt. Einen Vorgeschmack auf „Why Hasn‘t Everything Already Disappered?“, die achte Studio-Produktion der Gruppe, gibt das im Voraus publizierte Video „Death In Midsummer“ (go.apa.at/XrNOcnRL). Deerhunter haben die Songs gemeinsam mit Cate LeBon produziert und laut ihrem Label „neue Ansätze gesucht“ - etwa wie man mit Mikrofonen arbeitet oder was den Schlagzeug- und Keyboard-Sound betrifft. Die Gitarren wurde ohne Umwege über Verstärker oder Vintage-Effekte ins Mischpult geführt.

***

Vor 20 Jahren brachten Calexico ihr erstes „richtiges“ Album „The Black Light“ heraus. Zuvor war nur im limitierter Auflage „Spoke“ erschienen, eingespielt noch unter dem alten Bandnamen Spoke. Das eigentliche Calexico-Debüt gibt es ab 23. November als Jubiläums-Wiederveröffentlichung auf Doppel-Vinyl und Doppel-CD mit elf Bonustracks und einem alternativem Cover mit geprägtem Schriftzug. Joey Burns und John Convertino, die Musiker hinter Calexico, steuerten Begleittexte bei. Online (shop.cityslang.com/collections/calexico) werden diverse Special Editions angeboten.