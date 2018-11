Drei Schwerverletzte bei Pkw-Unfall im Innviertel

Waldzell (APA) - Ein Pkw-Unfall Freitagabend in der Gemeinde Waldzell im Bezirk Ried im Innkreis hat drei Schwerverletzte gefordert. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Samstag.

Der 20-jährige Lenker, ein in Bayern wohnhafter Rumäne, kam demnach offenbar wegen Übermüdung in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto stieß gegen eine Garage. Der Anprall war so stark, dass ein darin abgestellter Traktor beschädigt wurde. Ein 21-jähriger Beifahrer wurde im total zertrümmerten Auto eingeklemmt, die Freiwillige Feuerwehr Lohnsburg befreite ihn. Der Fahrer und ein weiterer, 19-jähriger Beifahrer auf dem Rücksitz konnten den Wagen selbstständig verlassen. Alle drei wurden in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.