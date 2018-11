Aufsichtsratschef: NordLB-Bieterverfahren kommt gut voran

Berlin/Hannover (APA/Reuters) - Das deutsche Bundesland Niedersachsen als Mehrheitseigentümer der NordLB sieht den laufenden Verkaufsprozess der Landesbank positiv. „Das Bieterverfahren geht gut voran“, sagte Landesfinanzminister und NordLB-Aufsichtsratschef Reinhold Hilbers am Samstag im Reuters-Interview. „Wir haben eine rege Beteiligung im Datenraum“, erklärte der CDU-Politiker.

„Es ist gut, dass wir nach wie vor mehrere Interessenten und alternative Konzepte haben.“ Hilbers nannte keine Namen zu den sechs Investoren. Seit längerem ist Insidern zufolge bekannt, dass Helaba, Commerzbank und mehrere Finanzinvestoren wie Cerberus, Apollo und Advent die Bücher der nach Kapital suchenden Landesbank unter die Lupe nehmen.

Das Land Niedersachsen hält knapp 60 Prozent an der NordLB. Die niedersächsischen Sparkassen halten gut 26 Prozent, Sachsen-Anhalt fast sechs Prozent. Die Eigner loten seit Anfang 2018 aus, wie die dünnen Kapitalpolster der NordLB gestärkt und die Bank fit für die Zukunft gemacht werden kann. „Wir sind mit allen Trägern, Institutionen und Stakeholdern in intensiven Gesprächen“, sagte Hilbers. „Es ist alles ambitioniert, auch vom Zeitplan her. Aber das Ziel bleibt, bis Jahresende eine Lösung präsentieren zu können.“

Die Interessenten müssen Insidern zufolge noch in diesem Monat ihre verbindlichen Angebote abgeben. Die Offerten dürften sich auf Minderheits- aber auch Mehrheitsanteile der NordLB beziehen. Mit Spannung verfolgt die Branche, ob ein Privatinvestor das Rennen macht oder ob die NordLB - beim Zuschlag an die Helaba - in der öffentlich-rechtlichen Familie bleibt. „Ich bin offen dafür, aber ich bin genauso offen für eine Lösung mit Privatinvestoren“, betonte Hilbers. „Der öffentlich-rechtliche Sektor müsste daran interessiert sein, zukunftsfähige Strukturen herauszuarbeiten. Das wäre jetzt eine Gelegenheit.“

Ein Zusammengehen von NordLB und Helaba gilt als möglicher Startschuss für eine weitere Konsolidierung der Landesbanken. Die Sparkassen diskutieren Finanzkreisen zufolge die Vision, dass dann mittelfristig noch die LBBW sowie der Fondsdienstleister Deka und der Immobilienfinanzierer Berlin Hyp hinzukommen und so eine „Super-Landesbank“ bilden könnten. Die Eigner der LBBW haben aber bereits Skepsis angemeldet. Viele Branchenexperten betonten, das Vorhaben sei extrem komplex und müsste schrittweise vollzogen werden. Zudem gebe es viele unterschiedliche Interessen seitens der Institute und ihrer Träger.

Die NordLB schnitt wegen ihres dünnes Kapitalpolsters beim EU-weiten Stresstest der Finanzbranche unter den acht deutschen Instituten am schlechtesten ab und landete unter den insgesamt 48 Großbanken auf dem viertletzten Platz. Die Hannoveraner sind beim Verkauf milliardenschwerer Schiffskredite derzeit auf der Zielgeraden, wie Reuters jüngst von Insidern erfahren hatte. Demnach sind Verhandlungen über zwei Portfolien von rund 6,5 Milliarden Euro weit fortgeschritten. Gelingt der Verkauf, wäre die Landesbank ihre faulen Schiffskredite womöglich schon zum Jahreswechsel weitgehend los.

