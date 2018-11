Noch mehr Tote durch Waldbrände in kalifornischer Kleinstadt Paradise

Los Angeles (APA/AFP) - Bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien haben Rettungskräfte in der Stadt Paradise weitere Tote gefunden. Die sterblichen Überreste mehrerer Opfer wurden am Samstag aus Häusern in der von dem Feuer besonders betroffenen nordkalifornischen Kleinstadt geborgen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Bisher war von mindestens neun Toten die Rede gewesen.

Paradise wurde am Donnerstagmorgen von den sich rasend ausbreitenden Flammen des „Camp Fire“ überrascht. Nach Angaben des Polizeichefs von Butte County, Korey Honea, waren zuvor in einem ausgebrannten Wagen vier Leichen gefunden. Fünf weitere Menschen verbrannten vor ihrem Auto, in ihrem Haus oder vor ihrer Wohnung. Dutzende weitere wurden noch vermisst.

Allein in Paradise und seiner Umgebung gingen rund 6700 Gebäude in Flammen auf, darunter hunderte Häuser, ein Krankenhaus, eine Tankstelle sowie mehrere Restaurants. Mehr als 52.000 Bewohner erhielten Evakuierungsaufforderungen. Komplett evakuiert wurde auch der Promi-Ort Malibu westlich von Los Angeles.