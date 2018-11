Neujähriger mit Klappmesser in Wohnung in Wien-Simmering verletzt

Wien (APA) - Möglicherweise um einen Streit im Suchtgiftmilieu handelte es sich bei einer Affäre, die am Donnerstag mit Schnittverletzungen eines neunjährigen Kindes in Wien-Simmering und zwei Festnahmen endete. Ein 20-jähriger und ein 23-jähriger Afghane hatten sich am Nachmittag Zutritt zu der Wohnung eines Bekannten verschafft, dort dessen Sohn bedroht und mit einem Klappmesser am Kopf schwer verletzt.

Die Männer flüchteten zunächst, kamen aber Donnerstag kurz vor Mitternacht zurück. Sie versuchten in die Wohnung einzudringen und bedrohten auch den Vater des Buben. Die herbeigerufene Polizei nahm die Verdächtigen fest. Die Erhebungen gestalten sich laut Wiener Polizei schwierig.