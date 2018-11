Libyen-Konferenz in Palermo startet mit Delegationen aus 30 Ländern

Palermo (APA) - Delegationen aus 30 Ländern sind am Montag in Palermo zu einer zweitägigen Libyen-Konferenz eingetroffen. An dem Gipfeltreffen beteiligen sich zehn Staats- und Regierungschef, sowie 20 Minister und Delegationen der EU, des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und der Afrikanischen Union, teilte die italienische Regierung, Gastgeberin des Treffens, mit.

„In Libyen hat ein Stabilisierungsprozess begonnen, den wir unterstützen wollen. Unser Ziel ist, dass das libysche Volk auf demokratische Weise seine Zukunft entscheiden kann“, sagte der italienische Premier Giuseppe Conte, der am Montagnachmittag vor Beginn der Konferenz mit dem UN-Sonderbeauftragten für Libyen, Ghassan Salame, zusammentraf.

Nach Vorstellung von Salame soll es in den ersten Wochen des kommenden Jahres eine Nationale Konferenz geben und im Anschluss der Weg zu Wahlen bereitet werden. Bei einer Libyen-Konferenz im Mai in Paris hatten sich die Teilnehmer ursprünglich auf Parlaments- und Präsidentenwahlen am 10. Dezember geeinigt.

Noch unklar ist, ob der im Osten Libyens herrschenden General Khalifa Haftar an der Konferenz teilnimmt. Bisher sei Haftar nicht in Palermo eingetroffen, berichteten italienische Medien. Mit seiner Anwesenheit wurde die Hoffnung verbunden, dass es am Ende greifbare Resultate gibt. Die Delegation der international anerkannten Regierung der nationalen Einheit in Tripolis mit Regierungschef Fayez al-Sarraj traf planmäßig in Palermo ein. In der sizilianischen Hauptstadt wurden schärfste Sicherheitsvorkehrungen ergriffen.

Schwergewichte der internationalen Politik hielten sich von dem Gipfeltreffen in der sizilianischen Hauptstadt fern, was von Oppositionsparteien in Rom auf das schwache Ansehen der populistischen Regierung aus der rechten Lega und der Fünf Sterne-Bewegung zurückzuführen sei. Weder die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel noch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder US-Außenminister Mike Pompeo nehmen an der Konferenz teil. Pompeo lässt sich vom US-Sondergesandten David Satterfield vertreten, Frankreich von Außenminister Jean-Yves Le Drian, während der Staatsminister im deutschen Außenministerium, Niels Annen, für Deutschland beim Gipfel präsent ist. Bestätigt wurde die Anwesenheit des russischen Vize-Außenministers, Mikhail Bogdanow, Sondergesandter Russlands im Nahosten.

Auch Österreich ist auf diplomatischer Ebene bei der zweitägigen Libyen-Konferenz in Palermo vertreten. Als Österreichs Vertreter ist der Sondergesandte für Libyen, Roland Sturm, Leiter der österreichischen Botschaft in Tripolis, am Montag in Palermo eingetroffen.