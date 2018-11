General Haftar nimmt bei Libyen-Konferenz nur am Rande teil

Palermo (APA/dpa) - Bei der Libyen-Konferenz im italienischen Palermo wird der einflussreiche General Khalifa Haftar nur an Gesprächen am Rande teilnehmen. Haftar, de facto Herrscher über den Osten des Bürgerkriegslandes, werde nicht beim eigentlichen Gipfel auf Sizilien dabei sein, teilte die militärische Führung unter Haftar mit.

Haftar war am Montagabend zum Beginn der zweitägigen Konferenz in Palermo erschienen, hatte mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte für die Kameras posiert, dann aber das Abendessen mit Gipfel-Teilnehmern boykottiert. Haftar lehnte es Berichten zufolge ab, mit islamistischen Kräften aus Libyen oder Vertretern des Golfstaates Katar, dem er Unterstützung von Extremisten vorwirft, an einem Tisch zu sitzen.

Mit dem halbherzigen Auftreten Haftars schwinden die Hoffnungen auf zählbare Ergebnisse für einen politischen Prozess im vom Chaos zerrissenen Libyen. Die Vereinten Nationen hatten darauf gehofft, auf der Palermo-Konferenz Schritte für eine Roadmap machen zu können, die die Einberufung einer nationalen Versammlung und Wahlen im kommenden Jahr beinhalten würde. Das Verhalten Haftars wird auch als Machtdemonstration bewertet.