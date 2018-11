Tennis: Ticketvorverkauf für Davis Cup gegen Chile angelaufen

Salzburg (APA) - Am 1. und 2. Februar ist die Salzburgarena Schauplatz für Österreichs Davis-Cup-Heimspiel in der Weltgruppe gegen Chile. Seit wenigen Tagen ist der Vorverkauf für 4.000 Tickets plus 30 Logen angelaufen. ÖTV-Präsident Werner Klausner hofft auf ein volles Haus.

„Wir haben die fixe Zusage von Dominic Thiem, dass er der Nationalmannschaft gegen Chile zur Verfügung stehen wird“, sagte Klausner am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Schloss Mirabell. Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner freut sich, Gastgeber des Länderkampfs zu sein. „Solche hochkarätigen Events tun unserer Stadt gut, beleben und bereichern sie.“ Der Platzbau beginnt am 10. Jänner, es werden 70 bis 80 Tonnen Sand verlegt.

Bis zum 27. Dezember 2018 werden via www.oeticket.com ausschließlich Zweitages-Tickets für 129 Euro (Kategorie A) und 110 Euro (Kategorie B) verkauft.