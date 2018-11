Olympia: Berlin bekam Zuschlag für Weltspiele der Special Olympics

Chicago (APA/dpa) - Die Weltspiele der Special Olympics finden 2023 zum ersten Mal in Deutschland statt. Berlin bekam am Dienstagabend (Ortszeit) in Chicago den Vorzug vor Moskau, dem einzigen Gegenkandidaten. Die Special Olympics World Games gelten als die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung.

In Berlin werden im Juni 2023 rund 7.000 Athletinnen, Athleten und Partner aus 180 Nationen in 25 Sportarten dabei sein. Die Weltspiele hatten 1968 in Chicago ihre Premiere, die nächste Auflage findet 2019 in Abu Dhabi statt. Die jüngsten Weltwinterspiele waren im März 2017 in der Steiermark über die Bühne gegangen.