Industrie: Klinische Studien notwendig für Arzneimittel-Innovationen

Wien (APA) - Klinische Studien zur Erforschung und Entwicklung neuer Arzneimittel verursachen hohe Kosten, benötigen viel Zeit und tragen ein großes Risiko in sich. Nichtsdestotrotz seien sie von großer Bedeutung, da sie Innovation ermöglichen, betonte Alexander Gaiger (Hämatologie und Hämostaseologie/AKH) bei einer Medienveranstaltung des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie (FOPI) am Mittwoch.

International werden derzeit mehr als 9.000 industriefinanzierte klinische Studien durchgeführt, rund 4.000 davon in Europa. Die Kosten für die Forschung und Entwicklung einer neuen chemischen bzw. biologischen Substanz wurden 2016 auf 1,9 Milliarden Euro geschätzt. Rund 294 Millionen investiert alleine die heimische Pharmaindustrie pro Jahr in Forschung und Entwicklung. 48,5 Prozent (140 Mio. Euro) davon fließen in klinische Studien. Nach dem Durchlaufen mehrerer Phasen schaffen letztlich nur 9,6 Prozent der getesteten Wirkstoffe eine erfolgreiche Zulassung. Bis zur Markteinführung eines neuen Arzneimittels dauert es laut FOPI etwa zwölf bis 13 Jahre, davon machen klinische Studien ca. drei bis vier Jahre aus. Der Schwerpunkt der industriegesponserten klinischen Studien liege in der Onkologie.

„Jede neue Studie muss zusätzlichen Nutzen zeigen“, erklärte Sylvia Nanz, Medical Director bei Pfizer. Neu zugelassene Arzneimittel müssen daher wirksamer, besser verträglich oder leichter anwendbar sein oder eine bessere Lebensqualität für die Patienten bieten. Die Studien seien standardisiert, reguliert sowie der Freiwilligkeit und Transparenz verpflichtet. „Sie bilden die Basis für Lernen und Wissensvermittlung und tragen dazu bei, Kosten zu reduzieren, weil die Studienmedikation von der Industrie finanziert wird“, nannte Gaiger weitere Vorteile. „Klinische Studien sind die Grundvoraussetzung, um neue Therapien entwickeln zu können. Sie bieten für Ärzte und ihre Patienten die Möglichkeit, schon frühzeitig Zugang zu neuen bzw. zusätzlichen Therapieoptionen zu erhalten“, sagte Nanz.

In Österreich seien derartige Studien leicht rückläufig. Von 2006 bis 2017 sei die Zahl der Phase I- bis Phase IV-Studien nach Angabe der FOPI um 31 Prozent gesunken. „Die Ärzte können sich nicht freispielen“, sagte Gaiger. „Die Regulationen werden immer strenger, Kosten, Aufwand und Infrastruktur größer.“ Vor allem bei seltenen Erkrankungen und in der Kinderheilkunde würde man jedoch gerne viel mehr forschen. Zukünftig müsse auch die Lebenswelt von Patienten und ihrer Angehörigen stärker erfasst werden - da gehe es um das „Gesamtkonzept“, nicht nur um das Verkaufen einer Pille. „Das ist eine gesellschaftliche Verantwortung und eine politische Aufgabe“, hielt Gaiger fest. „Wir stehen im massiven internationalen Wettbewerb“, meinte Nanz. „Deshalb sollten klinische Studien einen anerkannten Platz im Spitalsbetrieb bekommen und als Mehrwert für die Krankenhäuser selbst gesehen werden.“