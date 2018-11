„Erinnya“ von Clemens J. Setz in Graz: Die Rachegöttin Technik

Graz (APA) - Ein depressiver Mann kann erst über vorgegebene Sätze per Knopf im Ohr wieder mit der Umwelt kommunizieren, dabei wird das Beziehungsgefüge brüchiger, er selbst zur ferngesteuerten, leeren Hülle. Der Autor Clemens J. Setz hat für das Grazer Schauspielhaus eine ebenso beklemmende wie komische Vision eines technisch vorgeformten Individuums entworfen, die am Donnerstag in Haus Zwei Premiere hatte.

Aus den griechischen Rachegöttinnen wird ein System namens „Erinnya“, das Matthias helfen soll, seine Panikstörungen und seine depressiven Verstimmungen zu überwinden. Diese Technik erfasst die Sprache in seiner Umgebung und stellt daraus neue Sätze zusammen, die ihm über sein Headset eingespielt werden. Indem die Arbeit des Erfassens, Reflektierens und Formulierens abgenommen wird, kann der psychisch Angeschlagene wieder einigermaßen „funktionieren“.

Setz vermischt die Monströsität der technischen Möglichkeiten spielerisch mit Zitaten, komische Momente entstehen aus dem anfänglichen Unverständnis der Mitmenschen, mit dem ferngesteuerten menschlichen Redeapparat umzugehen. Die Situation eines Familientreffens verschärft den Konflikt und bietet Raum für heitere Momente, die aber eher kurze Aufhellungen einer sehr düsteren Vision darstellen.

Optisch ist die Aufführung in einer grellen Mischung aus Fantasy und Familienserie angesiedelt, genauso künstlich wie die Sprache der Hauptfigur mutet die häusliche Umgebung an. Eine Mischung aus wilden Blumenmustern auf der Kleidung (Kostüme: Elisabeth Weiß) geht Hand in Hand mit einer pseudo-modernen Einrichtung (Bühne: Frank Holldack). Die Erinnya wird von siamesischen Zwillingen (hervorragend im Chorsprechen: Alida Bohnen, Tamara Semzov) dargestellt, die sich manchmal einen Spaß aus der ganzen Sache zu machen scheinen. Regisseurin Claudia Bossard setzt auf künstliche Überdrehtheit, die dem Text nur teilweise gut tut.

Die Figur des scheinbar wieder angepassten Matthias wird von Alex Deutinger, einem Tänzer und Performancekünstler, mit rührender Bemühung um Anpassung und präzisen Ausfällen gespielt. Als Elternpaar mit eigenem schrägen Privatleben bringen Nico Link und Martina Zinner ein paar realistisch-heitere Töne ins Spiel. Susanne Konstanze Weber als Freundin des technisierten Mannes ist von unerschütterlichem Optimismus, dem an manchen Stellen etwas Verzweifeltes anhaftet.

Clemens J. Setz hat einen Lauf: Ebenfalls am Donnerstag wurde er in Tokio mit dem Merck-Kakehashi-Literaturpreis 2018 ausgezeichnet. Seine nächste Uraufführung, „Die Abweichungen“, findet bereits am Sonntag (18. November) im Kammertheater des Schauspiels Stuttgart in der Regie von Elmar Goerden statt. Ebendort wird der Autor am 19. Dezember aus bisher unveröffentlichten Texten lesen.

(S E R V I C E - „Erinnya“ von Clemens J. Setz, Uraufführung im Grazer Schauspielhaus, Haus Zwei. Regie: Claudia Bossard, Bühne: Frank Holldack, Kostüme: Elisabeth Weiß. Mit: Alex Deutinger, Alida Bohnen, Nico Link, Tamara Semzov, Susanne Konstanze Weber, Martina Zinner. Nächste Aufführungen: 20., 28.11., 11.12., Karten: 0316 / 8000, http://schauspielhaus-graz.com)

(B I L D A V I S O – Pressebilder stehen unter https://www.schauspielhaus-graz.com/press-detail/erinnya/ zum Download bereit.)