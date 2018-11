Flughafen Rom Fiumicino wird an Hochgeschwindigkeitsnetz verbunden

Rom (APA) - Roms Flughafen Fiumicino wird direkt an Italiens Bahn-Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen. Ab dem 9. Dezember werden täglich zwei Hochgeschwindigkeitszüge „Frecciarossa“ von Rom Fiumicino nach Venedig mit Zwischenstopps in Rom, Florenz und Bologna starten, berichtete der CEO der italienischen Staatsbahnen (FS), Gianfranco Battisti, am Freitag.

Eine weitere Direktverbindung wird zwischen Rom Fiumicino und Genua eingeführt. „Wir wollen Italiens Häfen, Airports und Bahnhöfe immer enger vernetzen. Ziel ist eine Integration der Verkehrssysteme, wovon der Tourismus in Italien profitieren wird“, kommentierte Battisti.

Die Staatsbahnen planen den Einstieg bei der maroden Airline Alitalia und haben bei der Regierung in Rom ein verbindliches Angebot für die Fluggesellschaft eingereicht. „Für uns ist dies eine große Gelegenheit, um ein intermodales Entwicklungsprojekt umzusetzen“, erklärte Battisti.

Inzwischen denkt die Regierung an eine dreimonatige Verlängerung des Brückenkredits in Höhe von 900 Millionen Euro für Alitalia, berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ (Freitagsausgabe). Die Frist für die Rückzahlung des Kredits läuft am 15. Dezember ab. Alitalia hatte im Mai 2017 Insolvenz angemeldet und fliegt seither mithilfe des Überbrückungskredits der italienischen Regierung.

Alitalia mit ihren rund 11.000 Angestellten schreibt seit Jahren Verluste. Im Mai vergangenen Jahres wurde die Airline unter kommissarische Aufsicht gestellt, nachdem ein Sanierungsplan gescheitert war, der Lohnkürzungen und Stellenstreichungen vorsah. Ursprünglich sollte bis Ende April dieses Jahres eine Lösung gefunden werden, die Frist wurde dann aber auf Ende Oktober verlängert. Interesse zur Übernahme der Alitalia haben neben den Staatsbahnen auch Easyjet und Delta bekundet.

