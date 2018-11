APA-Jahresrückblick 2018 - Chronik International 10 (Oktober)

Wien (APA) - Chronik International/Oktober

5. Im Mordprozess um den Tod zweier Frauen im „Horrorhaus“ von Höxter in Deutschland werden die Angeklagten zu Freiheitsstrafen verurteilt. Das Landgericht Paderborn verhängt gegen Angelika W. 13 Jahre Haft und gegen ihren Ex-Mann Wilfried W. elf Jahre. Über Jahre hinweg hatte das Paar Frauen mit Kontaktanzeigen in das Haus gelockt und dort seelisch und körperlich schwer misshandelt. Zwei Frauen überlebten die Quälereien nicht.

6. Beim schwersten Verkehrsunfall in den USA seit fast zehn Jahren kommen im Bundesstaat New York 20 Menschen ums Leben - 17 Insassen einer Stretch-Limousine, der Fahrer und zwei Fußgänger. Die Passagiere waren auf dem Weg zu einer Geburtstagsparty.

8. Der Weltklimarat IPCC mahnt zu größeren Anstrengungen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Notwendig seien „schnelle, weitreichende und beispiellose Änderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen“, heißt es in einem IPCC-Sonderbericht.

9. Bei heftigen Unwettern auf Mallorca sterben 13 Menschen, es gibt schwere Sachschäden durch Überflutungen. Auch in anderen Teilen Europas regnet es ungewöhnlich heftig.

10. Hurrikan „Michael“ erreicht in Florida das US-Festland. Mindestens 30 Menschen kommen ums Leben.

17. Bei einem Blutbad in einer Schule auf der Krim-Halbinsel werden inklusive dem Angreifer 21 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Ein mit einem Gewehr bewaffneter Schüler dringt in das Gebäude in der Hafenstadt Kertsch ein, erschießt Mitschüler sowie Angestellte und zündet einen Sprengsatz. Sein Motiv ist unklar.

17. Kanada legalisiert ab sofort als weltweit zweites Land nach Uruguay vollständig den Verkauf von Cannabis. Schon zuvor gehörte es zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Marihuana weltweit. Große Nachfrage führt in den ersten Tagen nach der Legalisierung vereinzelt zu Lieferengpässen.

23. Die weltweit größte Meeresbrücke zwischen Hongkong und dem chinesischen Festland wird eröffnet. Die 55 Kilometer lange Verbindung besteht aus einer sich schlängelnden Brücke und einem 6,7 Kilometer langen Unterwassertunnel zwischen zwei künstlichen Inseln.

28. Über weiten Teilen Italiens toben Ende Oktober heftige Unwetter. Insgesamt kommen dadurch in dem Land bis Anfang November 35 Menschen ums Leben.

29. Bei einem Flugzeugabsturz in Indonesien sterben alle 189 Menschen an Bord. Das Unglück ereignet sich wenige Minuten nach dem Start in Jakarta. Die Maschine der Gesellschaft Lion Air stürzt ins Meer.

31. Das Aus für Plastikteller, Strohhalme und andere Kunststoff-Wegwerfprodukte in Europa rückt näher. Die EU-Staaten stimmen für ein Verbot von Einwegplastik. Bis Jahresende sollen die Verhandlungen darüber abgeschlossen werden.