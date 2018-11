Fußball: Ergebnisse und Tabellen Champions League 2

Wien (APA) - Fußball-Ergebnisse Champions League mit Tabellen:

Gruppe A - 5. Runde:

~ Mittwoch, 28.11.2018 Atletico Madrid - AS Monaco 2:0 (2:0) Tore: Koke (2.), Griezmann (24.). Gelb-Rote Karte: Savic (82./Atletico) Borussia Dortmund - Club Brügge 0:0 ~ Tabelle:

~ 1. Atletico Madrid 5 4 0 1 9:6 12 * 2. Borussia Dortmund 5 3 1 1 8:2 10 * 3. Club Brügge 5 1 2 2 6:5 5 4. AS Monaco 5 0 1 4 2:12 1 ~ ~ * = im Achtelfinale ~ Bereits gespielt:

~ Dienstag, 18.09.2018 Club Brügge - Borussia Dortmund 0:1 AS Monaco - Atletico Madrid 1:2 Mittwoch, 03.10.2018 Atletico Madrid - Club Brügge 3:1 Borussia Dortmund - AS Monaco 3:0 Mittwoch, 24.10.2018 Club Brügge - AS Monaco 1:1 Borussia Dortmund - Atletico Madrid 4:0 Dienstag, 06.11.2018 AS Monaco - Club Brügge 0:4 Atletico Madrid - Borussia Dortmund 2:0 ~ Nächste Runde:

~ Dienstag, 11.12.2018 Club Brügge - Atletico Madrid 21.00 AS Monaco - Borussia Dortmund 21.00 ~ Gruppe B - 5. Runde:

~ Mittwoch, 28.11.2018 PSV Eindhoven - FC Barcelona 1:2 (0:0) Tore: De Jong (83.) bzw. Messi (61.), Pique (70.) Tottenham Hotspur - Inter Mailand 1:0 (0:0) Tor: Eriksen (80.) ~ Tabelle:

~ 1. FC Barcelona 5 4 1 0 13:4 13 * 2. Tottenham Hotspur 5 2 1 2 8:9 7 3. Inter Mailand 5 2 1 2 5:6 7 4. PSV Eindhoven 5 0 1 4 5:12 1 ~ ~ * = im Achtelfinale ~ Bereits gespielt:

~ Dienstag, 18.09.2018 Inter Mailand - Tottenham Hotspur 2:1 FC Barcelona - PSV Eindhoven 4:0 Mittwoch, 03.10.2018 Tottenham Hotspur - FC Barcelona 2:4 PSV Eindhoven - Inter Mailand 1:2 Mittwoch, 24.10.2018 PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur 2:2 FC Barcelona - Inter Mailand 2:0 Dienstag, 06.11.2018 Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven 2:1 Inter Mailand - FC Barcelona 1:1 ~ Nächste Runde:

~ Dienstag, 11.12.2018 FC Barcelona - Tottenham Hotspur 21.00 Inter Mailand - PSV Eindhoven 21.00 ~ Gruppe C - 5. Runde:

~ Mittwoch, 28.11.2018 Paris St. Germain - Liverpool 2:1 (2:1) Tore: Bernat (13.), Neymar (37.) bzw. Milner (45.+1) SSC Napoli - Roter Stern Belgrad 3:1 (2:0) Tore: Hamsik (11.), Mertens (33., 52.) bzw. Ben Nabouhane (57.) ~ Tabelle:

~ 1. SSC Napoli 5 2 3 0 7:4 9 2. Paris St. Germain 5 2 2 1 13:8 8 3. Liverpool 5 2 0 3 8:7 6 4. Roter Stern Belgrad 5 1 1 3 4:13 4 ~ Bereits gespielt:

~ Dienstag, 18.09.2018 Liverpool - Paris St. Germain 3:2 Roter Stern Belgrad - SSC Napoli 0:0 Mittwoch, 03.10.2018 Paris St. Germain - Roter Stern Belgrad 6:1 SSC Napoli - Liverpool 1:0 Mittwoch, 24.10.2018 Paris St. Germain - SSC Napoli 2:2 Liverpool - Roter Stern Belgrad 4:0 Dienstag, 06.11.2018 Roter Stern Belgrad - Liverpool 2:0 SSC Napoli - Paris St. Germain 1:1 ~ Nächste Runde:

~ Dienstag, 11.12.2018 Liverpool - SSC Napoli 21.00 Roter Stern Belgrad - Paris St. Germain 21.00 ~ Gruppe D - 5. Runde:

~ Mittwoch, 28.11.2018 Lok Moskau - Galatasaray Istanbul 2:0 (1:0) Tore: Donk (43./Eigentor), Ignatjew (54.) FC Porto - Schalke 04 3:1 (0:0) Tore: Militao (52.), Corona (55.), Marega (94.) bzw. Bentaleb (89./Hand-Elfmeter). Schalke: Schöpf ab 62., ohne Burgstaller (verletzt) ~ Tabelle:

~ 1. FC Porto 5 4 1 0 12:4 13 * 2. Schalke 04 5 2 2 1 5:4 8 * 3. Galatasaray Istanbul 5 1 1 3 3:5 4 4. Lok Moskau 5 1 0 4 4:11 3 ~ ~ * = im Achtelfinale ~ Bereits gespielt:

~ Dienstag, 18.09.2018 Galatasaray Istanbul - Lok Moskau 3:0 Schalke 04 - FC Porto 1:1 Mittwoch, 03.10.2018 Lok Moskau - Schalke 04 0:1 FC Porto - Galatasaray Istanbul 1:0 Mittwoch, 24.10.2018 Lok Moskau - FC Porto 1:3 Galatasaray Istanbul - Schalke 04 0:0 Dienstag, 06.11.2018 FC Porto - Lok Moskau 4:1 Schalke 04 - Galatasaray Istanbul 2:0 ~ Nächste Runde:

~ Dienstag, 11.12.2018 Galatasaray Istanbul - FC Porto 18.55 Schalke 04 - Lok Moskau 18.55 ~