Basketball: Landesberg 2 - „Großartiger Sieg“

Manchester (APA) - Sylven Landesberg sprach nach seiner Gala in Manchester davon, dass ein „großartiger Sieg“ eingefahren worden sei. Der Topscorer gab sich bescheiden und bezeichnete es als „Ehre, für Österreich zu spielen“. Seine Teamkollegen seien eine tolle Gruppe. „Ich hoffe, dass wir das Momentum aus der Donnerstag-Partie im nächsten Spiel (am Sonntag in Zypern, Anm.) nützen können“, so der 28-Jährige.