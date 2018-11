Tischtennis: Wels besiegte Dzialdowo in Champions League mit 3:2

Wels (APA) - Die SPG Wels hat am Donnerstagabend in der Tischtennis-Champions-League einen 3:2-Erfolg gegen K.S. Dzialdowo gefeiert. Die Oberösterreicher (7 Punkte) überholten damit die punktegleichen Polen und übernahmen auch zumindest für einen Tag die Führung in der Gruppe B. Das zweite Spiel der vorletzten Runde zwischen TTSC UMMC (7) und Stella Sport La Romagne (6) ist erst am Freitag angesetzt.

Park Ganghyeon steuerte zwei Punkte zum Erfolg bei. Daneben holte auch noch Deni Kozul einen Matchsieg für die Welser. Adam Szudi ging hingegen zweimal als Verlierer von der Platte. Donnerstag-Ergebnis der Tischtennis-Champions-League der Herren - Gruppe B/5. Runde:

SPG Walter Wels - K.S. Dzialdowo 3:2

Adam Szudi - Wang Yang 0:3 (-3,-7,-5)

Park Ganghyeon - Wong Chung Ting 3:1 (7,-8,9,7)

Deni Kozul - Jiri Vrablik 3:0 (6,5,9)

Szudi - Wong 2:3 (-6,10,8,-8,-10)

Park - Wang 3:2 (-9,9,-7,6,9)

Tabelle: Wels 7 Punkte/5 Spiele vor TTSC UMMC 7/4, Dzialdowo 7/5 und La Romagne 6/4