Fußball: Ergebnisse Champions League 2 - PSG, Liverpool, Spurs weiter

Wien (APA) - Fußball-Ergebnisse Champions League mit Tabellen:

Gruppe A - 6. Runde:

~ Dienstag, 11.12.2018 Club Brügge - Atletico Madrid 0:0 (0:0) AS Monaco - Borussia Dortmund 0:2 (0:1) Tore: Guerreiro (15., 88.) ~ Tabelle:

~ 1. Borussia Dortmund 6 4 1 1 10:2 13 * 2. Atletico Madrid 6 4 1 1 9:6 13 * 3. Club Brügge 6 1 3 2 6:5 6 4. AS Monaco 6 0 1 5 2:14 1 + ~ Bereits gespielt:

~ Dienstag, 18.09.2018 Club Brügge - Borussia Dortmund 0:1 AS Monaco - Atletico Madrid 1:2 Mittwoch, 03.10.2018 Atletico Madrid - Club Brügge 3:1 Borussia Dortmund - AS Monaco 3:0 Mittwoch, 24.10.2018 Club Brügge - AS Monaco 1:1 Borussia Dortmund - Atletico Madrid 4:0 Dienstag, 06.11.2018 AS Monaco - Club Brügge 0:4 Atletico Madrid - Borussia Dortmund 2:0 Mittwoch, 28.11.2018 Atletico Madrid - AS Monaco 2:0 Borussia Dortmund - Club Brügge 0:0 ~ Gruppe B - 6. Runde:

~ Dienstag, 11.12.2018 FC Barcelona - Tottenham Hotspur 1:1 (1:0) Tor: Dembele (7.) bzw. Moura (85.) Inter Mailand - PSV Eindhoven 1:1 (0:1) Tore: Icardi (73.) bzw. Lozano (13.) ~ Tabelle:

~ 1. FC Barcelona 6 4 2 0 14:5 14 * 2. Tottenham Hotspur 6 2 2 2 9:10 8 * 3. Inter Mailand 6 2 2 2 6:7 8 ** 4. PSV Eindhoven 6 0 2 4 6:13 2 + ~ Bereits gespielt:

~ Dienstag, 18.09.2018 Inter Mailand - Tottenham Hotspur 2:1 FC Barcelona - PSV Eindhoven 4:0 Mittwoch, 03.10.2018 Tottenham Hotspur - FC Barcelona 2:4 PSV Eindhoven - Inter Mailand 1:2 Mittwoch, 24.10.2018 PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur 2:2 FC Barcelona - Inter Mailand 2:0 Dienstag, 06.11.2018 Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven 2:1 Inter Mailand - FC Barcelona 1:1 Mittwoch, 28.11.2018 PSV Eindhoven - FC Barcelona 1:2 Tottenham Hotspur - Inter Mailand 1:0 ~ Gruppe C - 6. Runde:

~ Dienstag, 11.12.2018 Liverpool - SSC Napoli 1:0 (1:0) Tor: Salah (34.) Roter Stern Belgrad - Paris St. Germain 1:4 (0:2) Tore: Gobeljic (56.) bzw. Cavani (10.), Neymar (40.), Marquinhos (74.), Mbappe (92.) ~ Tabelle:

~ 1. Paris St. Germain 6 3 2 1 17:9 11 * 2. Liverpool 6 3 0 3 9:7 9 * 3. SSC Napoli 6 2 3 1 7:5 9 ** 4. Roter Stern Belgrad 6 1 1 4 5:17 4 + ~ Bereits gespielt:

~ Dienstag, 18.09.2018 Liverpool - Paris St. Germain 3:2 Roter Stern Belgrad - SSC Napoli 0:0 Mittwoch, 03.10.2018 Paris St. Germain - Roter Stern Belgrad 6:1 SSC Napoli - Liverpool 1:0 Mittwoch, 24.10.2018 Paris St. Germain - SSC Napoli 2:2 Liverpool - Roter Stern Belgrad 4:0 Dienstag, 06.11.2018 Roter Stern Belgrad - Liverpool 2:0 SSC Napoli - Paris St. Germain 1:1 Mittwoch, 28.11.2018 Paris St. Germain - Liverpool 2:1 SSC Napoli - Roter Stern Belgrad 3:1 ~ ~ * = im Achtelfinale ** = in der Europa League (Runde der letzten 32) + = aus dem Europacup ausgeschieden ~