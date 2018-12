Schüsse in Straßburg - Macron beruft Krisensitzung ein

Paris/Straßburg (APA/dpa) - Nach dem tödlichen Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine Krisensitzung einberufen. Macron traf am frühen Mittwochmorgen in Paris unter anderen mit Premierminister Edouard Philippe und Verteidigungsministerin Florence Parly zusammen. Zuvor war der französische Innenminister Christophe Castaner in Straßburg eingetroffen.

Bei dem Anschlag mit vermutlich terroristischem Hintergrund hatte es nach Angaben der Präfektur zwei Tote und zwölf Verletzte gegeben.