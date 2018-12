EU-Gipfel - Erster Tag des EU-Gipfels beendet

Brüssel (APA/dpa) - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben am späten Donnerstagabend die Beratungen am ersten Tag ihres Brüsseler Gipfels beendet. EU-Ratschef Donald Tusk will in wenigen Minuten auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren. Beim Abendessen hatten die 27 bleibenden EU-Staaten ohne Großbritannien zuletzt über mögliche Zugeständnisse an die britische Premierministerin Theresa May beraten.