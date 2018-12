EU-Gipfel versichert London: Backstop wäre nur vorübergehend

Brüssel (APA/Reuters) - Die 27 EU-Staaten versichern Großbritannien in einer Gipfel-Erklärung, dass nach dem Austritt so schnell wie möglich an einem Vertrag über die künftigen Beziehungen gearbeitet wird. Sollte dieser nicht rechtzeitig in der Übergangszeit fertig werden, würde der sogenannte Backstop für Irland nur vorübergehend greifen - bis ein Abkommen dann stehe.

Ziel ist es, eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu verhindern. Das Austrittsabkommen werde nicht erneut aufgeschnürt, heißt es in der Fünf-Punkte-Erklärung.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel mahnte auch Großbritannien, eine sogenannte Backstop-Lösung für Irland zu verhindern. Dies setze voraus, dass sich beide Seiten um den Abschluss eines Vertrages über die künftigen Beziehungen bemühten, sagt sie. Man wolle, dass sich auch Großbritannien nach dem EU-Austritt frei entwickeln könne. Sie betont aber, dass die EU eine Backstop-Lösung für Irland als „Rückversicherung“ brauche.