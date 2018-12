EU-Gipfel: Juncker fordert von Briten Klarheit

Brüssel (APA) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Großbritannien aufgefordert, beim Brexit klar zu sagen, was das Land will. „Die Diskussion verläuft etwas schwammig und nicht präzise, wir möchten, dass es Klarstellung gibt“, so Juncker Donnerstag Mitternacht nach dem ersten EU-Gipfeltag in Brüssel.

„Da wir nicht wissen, wie die Reaktionen ausfallen werden, weder was die EU27 angeht oder Großbritannien, wird die Kommission am 19. Dezember alle nützlichen Informationen zur Vorbereitung veröffentlichen, wenn es zu einem no deal kommt“. Jedenfalls werde es keine neuen Verhandlungen geben.

Juncker: „Wir wollen vor allen Dingen nicht, dass in Großbritannien der Eindruck entsteht, es würde irgendetwas neu verhandelt. Es gibt keine neuen rechtlichen Verpflichtungen, die man der EU auferlegen kann“. Jedenfalls könne die EU sofort mit den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen beginnen, wenn das britische Parlament das Abkommen angenommen habe.

Der Kommissionspräsident betonte, „wir möchten jetzt nicht denen, die noch zögern und einen falschen Eindruck und Misstrauen gegenüber der EU haben, den Eindruck geben, dass wir sie nicht ernst nehmen würden. Wir werden bei den künftigen Beziehungen aufs Gaspedal steigen“.

Jedenfalls „verstehe ich selber nicht so richtig, in welcher Stimmungslage ich mich befinde und es ist noch schwieriger, wenn es um das britische Parlament geht. Die kann ich noch weniger verstehen“. Die Meinungsverschiedenheiten bei den Briten seien jedenfalls offensichtlich sehr groß. „Vor ein paar Tagen hatte ich den Eindruck, es würde keine Einigung geben, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Wir brauchen einen klaren gut strukturierten Vorschlag, von dem aus wir die Vorstellungen der britischen Partner entnehmen können“, sagte Juncker.

Außerdem „eines gefällt mir nicht besonders gut. In Großbritannien entsteht der Eindruck, die EU müsste Antworten liefern. Aber die Briten treten aus der EU aus. Ich meine doch, dass das britische Parlament uns sagen muss, was sie sich konkret wünschen“, unterstrich der Kommissionspräsident.