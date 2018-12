Schwimmen: Pilhatsch im Rückensprint als Vorlauf-5. ins WM-Semifinale

Hangzhou (APA) - Die Steirerin Caroline Pilhatsch hat am Freitag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Hangzhou über 50 m Rücken als Vorlauf-Fünfte souverän den Einzug ins Semifinale geschafft. In 26,51 Sekunden verbesserte die 19-Jährige ihren ein Jahr alten österreichischen Rekord um 21/100. Um den Einzug in den Endlauf geht es ab 13.15 Uhr MEZ in der Finalsession (12.00 Uhr/live ORF Sport +).

Die Niederösterreicherin Marlene Kahler belegte über 400 m Kraul in 4:06,95 Minuten Rang 16. Mit ihrer fünf Wochen davor fixierten persönlichen Bestleistung von 4:04,35 hätte die 17-Jährige das Finale erreicht. Ihre OSV-Teamkollegin Cornelia Pammer wurde über 100 m Brust in 1:07,24 Min. 24., der Kärntner Heiko Gigler belegte über 50 m Delfin in 23,77 Sek. Platz 36.