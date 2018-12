Billard: Albin Ouschan bei 9-Ball-WM im Achtelfinale

Sanya (APA) - Billard-Ass Albin Ouschan hat am Montag bei der 9-Ball-Weltmeisterschaft der Herren in Doha (Katar) das Achtelfinale erreicht. Dort trifft der Kärntner, der sich über die Hoffnungsrunde zurück in den Hauptbewerb der letzten 64 spielen musste, am Mittwoch auf den 17-jährigen Polen Wiktor Zielinski.