„Alltag in Osttirol“ - Schwarz-weiß-Bilder mit historischem Tiefgang

Lienz/Wien (APA) - „Alltag in Osttirol - Hochalpines Leben in alten Bildern“ heißt ein Bildband, der im Sutton-Verlag erschienen ist. Es handelt sich um gängige Schwarz-Weiß-Fotografien ab den 1930er Jahre. Ein historischer Bildband unter vielen, könnte man meinen. Interessant werden die alten Fotos aber zusätzlich durch die Erklärungen, welche die Autoren Johanna Dorer und Matthias Marschik liefern.

So heißt es etwa im Vorwort der beiden Wissenschafter (Dorer arbeitet am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien, Marschik ist als Historiker Lehrbeauftragter an den Universitäten Wien, Salzburg, Klagenfurt, Linz und Zürich): „Das Genre der Heimatfotografie hat diese Landschaft und ihre Menschen seit den 1920erJahren in charakteristische Weise porträtiert. Die Stereotype über das Leben in Osttiroler Alpenregionen sind rasch aufgezählt: Es herrscht eine raue, karge, fast feindliche Natur, die durch harte, aber herrliche Arbeit gezähmt und bezwungen werden muss.“

Die fotografische Umsetzung folgte einer Art - vielleicht nicht immer bewusster - „Message Control“: „Die (Ost)-Tiroler Berge und deren Bauern und Bäuerinnen werden als stolz und zugleich bescheiden, als naturverbunden und unverfälscht dargestellt. Sie gelten als positiver Gegensatz zu industrialisierten, pulsierenden, aber auch entfremdeten und entwurzelten Großstadt“, analysieren die Autoren. „Der hochalpine Bauernhof im Virgen- oder Defreggental wurde zum visuellen nationalen Leitmotiv der österreichischen Gesellschaft stilisiert.“

Doch wurden die Berge nicht nur modernisierungsfeindlich gezeigt: „Tourismus, Alpinismus, Sport, aber auch die Technisierung sollten speziell im Hinblick auf den Fremdenverkehr eine ‚gesunde‘ Verbindung von Tradition und Moderne herstellen.“ Dorer und Marschik analysieren die Bilder stets im zeithistorischen Kontext: „Trotz vieler ideologischer Unterschiede galt in christlich-sozialen und in austrofaschistischen Kreisen, aber auch in der Ära des Nationalsozialismus und im konservativen Klima des Wiederaufbaus (Ost-)Tirol als Vorbild für ein bodenständiges, traditionelles Leben und ein intakte Heimat. Auf der mentalen Landkarte Österreichs wurden die schmalen Täler Osttirols quasi als Antipoden der Metropole Wien angesehen. Dabei störte es wenig, dass dieses Idealbild mit der Realität nicht immer zusammenpasste.“

Dorer und Marschik haben in Familienbeständen gestöbert und die Bilder nicht nur chronologisch, sondern auch thematisch geordnet. So werden (Propaganda-)Fotos aus beiden Weltkriegen ebenfalls gezeigt, wie Brauchtum, Höfe, Hütten, Almen, die Bedeutung der Großfamilien oder des Fremdenverkehrs, aber auch Katastrophen. Seien es Naturgewalten wie Lawinenabgänge oder durch den Menschen direkt herbeigeführte Katastrophen.

Bei einem Foto, das Brandruinen zeigt, ist zu lesen: „Mitteldorf, der östlichste Teil der Gemeinde Virgen, wurde in den 1930er-Jahren gleich dreimal von Großbränden - vermutlich aufgrund von Brandstiftung - verwüstet. 1933 äscherte ein Großbrand einen Großteil des Dorfes ein, im Jahr darauf brannten fast alle übrigen Höfe ab. Nur ein einiges Haus blieb stehen.“ Bilder und Geschichten wie diese sind der Beweis, dass es mit der gerne vermittelten Idylle oft nicht weit her war...

S E R V I C E: Johanna Dorer/Matthias Marschik: Alltag in Osttirol. Hochalpines Leben in alten Bildern. Sutton Verlag, Erfurt 2018. 122 Seiten; 19,99 Euro. 978-3-95400-921-3