Präsidentenwahl in Kongo - Umfrage: Oppositioneller Fayulu in Führung

Kinshasa (APA/Reuters) - In Kongo wird am heutigen Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Der seit 2001 regierende Amtsinhaber Joseph Kabila darf dabei nicht wieder antreten. Einer Umfrage der New York University vom Freitag zufolge liegt der oppositionelle Politiker und Ex-Manager Martin Fayulu mit 47 Prozent in Führung. An zweiter Stelle kommt ein weiterer Oppositioneller, Felix Tshisekedi, mit 24 Prozent.

Der ehemalige Innenminister Emmanuel Ramazani Shadary, der Wunschkandidat von Kabila, folgte an dritter Stelle mit 19 Prozent. Befürchtet wird der Ausbruch von Gewalt während der Wahl wie bei den Abstimmungen 2006 und 2011. In den vergangenen Tagen waren mehr als sechs Unterstützer der Opposition bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getötet worden.