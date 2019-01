Xi zu Trump: Zusammenarbeit ist für beide Staaten am besten

Washington/Peking (APA/Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping hat in einer Botschaft an seinen US-Kollegen Donald Trump die Vorzüge einer Zusammenarbeit beider Staaten beschworen. Die Geschichte habe gezeigt, dass eine Kooperation für beide Seiten am besten sei, hieß es in der Erklärung, die am Dienstag von der Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlicht wurde.

Xi habe sie anlässlich des 40. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungens zwischen den USA und seinem Land übermittelt. Die beiden Wirtschaftsmächte befinden sich seit Monaten in einem Handelskonflikt.