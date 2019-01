Fußball: Tottenham gewann Ligacup-Halbfinal-Hinspiel gegen Chelsea

London (APA) - Tottenham hat den ersten Schritt in Richtung Finale im englischen Fußball-Ligacup gemacht. Die „Spurs“ setzten sich im Halbfinal-Hinspiel vor eigenem Publikum gegen Chelsea 1:0 durch. Zum Matchwinner avancierte Harry Kane, der in der 26. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Chelsea-Keeper Kepa hatte den englischen Teamspieler zu Fall gebracht. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 22. Jänner.

Der zweite Finalist wird im Duell von Titelverteidiger Manchester City mit dem Drittligisten Burton ermittelt. Spiel eins steigt am Mittwoch (20.45 Uhr).