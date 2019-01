EU-Handelskommissarin traf Trumps Handelsbeauftragten

Washington (APA/dpa) - Im Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und den USA haben sich zwei ranghohe Vertreter beider Seiten zum Gespräch getroffen. Ergebnisse des Treffens zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Washington machte die EU-Vertretung in der US-Hauptstadt am Dienstag nicht bekannt.

Die EU und die USA wollen ihren Handelskonflikt mit einem Abkommen beilegen. So hatten es US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im vergangenen Juli verabredet. Die Gespräche laufen jedoch zäh und die Gefahr neuer US-Zölle ist nicht gebannt.

Trump hatte die EU-Staaten und viele weitere Länder weltweit im vergangenen Jahr mit Einfuhrzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte überzogen. Es drohen zudem Zölle auf Autoimporte in die USA in Höhe von 25 Prozent.