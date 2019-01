Radsport: World-Tour-Auftakt in „Down Under“ mit vier Österreichern

Adelaide (APA) - Beim nächstwöchigen WorldTour-Saisonauftakt, der Tour Down Under, sind vier Österreicher am Start. Staatsmeister Lukas Pöstlberger und Gregor Mühlberger gehen in Australien im Bora-Team einmal mehr an der Seite von Ex-Weltmeister Peter Sagan an den Start. Hermann Pernsteiner tritt für die Bahrain-Equipe erstmals mit Neuzugang und Zeitfahrweltmeister Rohan Dennis an.

Sprinter Marco Haller will nach langer Verletzungspause wieder im Katjuscha-Dress glänzen. Titelverteidiger ist der Südafrikaner Daryl Impey (Mitchelton). Als Topfavorit gilt Lokalmatador Richie Porte, der zum Trek-Team gewechselt ist.