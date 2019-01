Unterlegener Kandidat in DR Kongo ruft zum Widerstand auf

Kinshasa (APA/dpa) - Der bei der Wahl in der Demokratischen Republik Kongo nach offizieller Lesart unterlegene Präsidentschaftskandidat Martin Fayulu will das vom Verfassungsgericht bestätigte Endergebnis nicht akzeptieren. Alle Kongolesen im Land müssten sich gegen die Fälschung des Wahlergebnisses wehren und friedlich gegen die Entscheidung demonstrieren, erklärte der Kandidat der Opposition am Sonntag.

Die Bürger der DR Kongo und die internationale Gemeinschaft sollten Félix Tshisekedi nicht als neuen Präsidenten akzeptieren, forderte er. Sollte es zu Massenprotesten kommen, wären auch gewaltsame Zusammenstöße mit den Sicherheitskräften nicht auszuschließen. Das Verfassungsgericht hatte kurz zuvor alle Einwände der Opposition zurückgewiesen und das vorläufigen Endergebnisse der Wahl vom 30. Dezember für rechtskräftig erklärt. Tshisekedi soll bereits am Dienstag als Nachfolger von Joseph Kabila vereidigt werden.