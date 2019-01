Brexit - Labour-Chef Corbyn betont Gesprächsbereitschaft

London (APA/Reuters) - Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn ist bereit, mit Premierministerin Theresa May über deren Alternativplan für den Brexit zu sprechen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Regierungschefin einen ungeordneten Austritt aus der EU (No-Deal-Brexit) ausschließe, bekräftigte Corbyn in der Nacht auf Montag in einer Erklärung.

May will am heutigen Montag ihren Alternativplan im Londoner Unterhaus vorstellen, das am vergangenen Dienstag den mit der EU ausverhandelten Austrittsdeal mit überwältigender Mehrheit abgelehnt hatte. Neben der Opposition, die einen weicheren Brexit will, haben auch 118 Abweichler aus den Reihen der regierenden Konservativen dagegen gestimmt.

Corbyn warf May vor, mit ihrem Beharren auf dem Austrittsdatum 29. März eine „Politik am Rande des Abgrunds“ zu verfolgen, die sowohl gefährlich als auch unnötig sei. „Wenn es die Premierministerin ernst damit meint, eine Lösung zu finden, die vom Parlament unterstützt wird und unser Land zusammenführen kann, muss sie der Mehrheit der Abgeordneten zuhören, aber auch Mitgliedern ihres eigenen Kabinetts, und einen „No Deal“ vom Tisch nehmen“, betonte der Labour-Chef.

Labour setzt sich dafür ein, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt wirtschaftlich eng mit der Union verbunden bleibt, unter anderem über eine dauerhafte Zollunion. Dies würde auch das Irland-Problem entschärfen, weil damit das Entstehen einer harten Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert würde. Weil May darauf beharrt, dass Großbritannien künftig eine eigenständige Handelspolitik betreiben soll, musste sie in den Verhandlungen mit Brüssel eine Auffanglösung („Backstop“) für Nordirland akzeptieren, die maßgeblich zum Scheitern ihres Deals im Unterhaus beigetragen hat. Die Lösung würde es der EU nämlich erlauben, Nordirland notfalls dauerhaft wirtschaftlich an sich zu binden, um das Entstehen einer Grenze zu verhindern.