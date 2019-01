„Kill ‚Em All“ - John Nivens derbe Satire wie ein langer Troll-Tweet

Wien (APA) - Trump und Brexit findet er fantastisch, Weinstein bewundert er, weil er zwischen Drehbuchlesen und Finanzplanung noch Zeit fand, „um Pläne zu schmieden, wie er junge Frauen in seine Höhle zerren konnte“: Steven Stelfox, widerlicher Musikmanager aus John Nivens Bestseller „Kill Your Friends“, ist zurück. Die Fortsetzung „Kill ‚Em All“ liest sich wie ein überlanger Troll-Tweet.

Feiner Humor hat in der Satire keinen Platz, vielmehr packt Niven (wieder) den Holzhammer aus. Stelfox pöbelt politisch unkorrekt und geht über Leichen (im wörtlichen Sinn), wenn das dem Profit und dem eigenen Wohl dient. Die Welt der Populisten ist für ihn ein herrlicher Ort, „an dem Ehrgeiz immer noch mehr zählt als Talent. Wo Anstand ungefähr so verbreitet ist wie Minotaurus-Eier.“ Kurz: „Eine Welt, in der Macht sich nicht nur selbst rechtfertigt, sondern alles ist, was zählt.“

Nach seinem Motto „unterschätze niemals den schlechten Geschmack des Pöbels“ hat Stelfox zuletzt erfolgreich eine TV-Talenteshow geleitet (und schaffte damit einen Cameo-Auftritt in Nivens Roman „Gott bewahre“). Nun soll er das Comeback eines in die Jahre gekommenen Superstars betreuen. Dieser lebt auf seiner Ranch samt Vergnügungspark, bekommt von seinem Leibarzt tonnenweise Drogen, missbraucht Buben und steht vor einem Konzertmarathon. Jedem, der sich auch nur ein bisschen für Pop interessiert, werden einige Figuren irgendwie bekannt vorkommen...

„Kill ‚Em All“ ist derb, prall gefüllt mit Beleidigungen und voller anstößiger Gags, über die man heimlich doch gerne laut lacht. „Man kann leicht einen langweiligen, belehrenden Roman schreiben über die heutige Politik“, sagte der schottische Autor in einem Interview mit der APA. „Aber es macht viel mehr Spaß, die Sicht der Dinge aus der Perspektive von jemanden wiederzugeben, der das alles super findet.“ In seinem Bemühen um möglichst große Provokation (angesichts der realen Meinungsrülpser in diversen Foren keine leichte Aufgabe), hat Niven die Geschichte vernachlässigt. Diese steht klar im Schatten der zynischen Kommentare zu Gesellschaft sowie Politik und ist vorhersehbar.

John Niven spuckt Gift und Galle, bringt eigene Polemik gegen Brexit- und Trump-Wähler unter, vermischt Kritik mit Klamauk und reale Ereignisse mit Absurditäten, die schon morgen Wirklichkeit sein könnten. Manchmal liest sich das recht billig, dann wieder erfrischend respektlos. Die nun erschienene deutsche Ausgabe kann den Sprachwitz der Originalfassung zwar nicht ganz wiedergeben (Stelfox ist Engländer mit Cockney-Akzent zwischen Amerikanern), trifft den Ton der Tour de Force an Geschmacklosigkeiten aber weitgehend.

