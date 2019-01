Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Verlauf 0,71 Prozent im Minus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag weiter schwächer gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.966,23 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 21,25 Punkten bzw. 0,71 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,56 Prozent, FTSE/London +0,05 Prozent und CAC-40/Paris -0,22 Prozent.

Das europäische Börsenumfeld zeigte sich mehrheitlich leicht tiefer. In den Mittelpunkt rücken dürften im weiteren Tagesverlauf vor allen neue Entwicklungen rund um den Brexit. Mit Spannung wird der „Plan B“ der britischen Premierministerin Theresa May für einen Austritt aus der EU erwartet.

Knapp eine Woche nach dem Nein des Unterhauses zum Brexit-Abkommen will May am Nachmittag vor den Abgeordneten darlegen, wie ein geregelter EU-Austritt doch noch gelingen soll. Britischen Medienberichten zufolge will sie mehr Entgegenkommen aus Brüssel verlangen.

Bei den Einzelwerten profitieren die Aktien von Wienerberger nur kurz von einer angekündigten Dividendenerhöhung. Die Titel stiegen im Eröffnungshandel um knapp 1,9 Prozent, rutschten dann aber ins Minus und notierten zuletzt völlig unverändert zum Vortagesschluss bei 20,14 Euro. Die Ausschüttung des Ziegelkonzerns soll für 2018 um knapp 70 Prozent auf 50 Cent je Aktie angehoben werden. Für das Jahr davor wurden 30 Cent zuzüglich 10 Cent Sonderdividende gezahlt.

Im Branchenvergleich zeigten sich Bankaktien besonders schwach. Die Aktien der BAWAG rutschten mit einem Minus von 2,69 Prozent auf 37,64 Euro ans Indexende. Die Titel der Erste Group gaben als zweitschwächster Wert um 1,99 Prozent auf 30,00 Euro nach. Die Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) fielen um 1,24 Prozent auf 23,99 Euro.

Dagegen notierten die Titel der voestalpine mit einem Plus von 0,70 Prozent auf 27,38 Euro im ATX-Spitzenfeld. Zum Linzer Stahlkonzern lag eine neue Einschätzung der Raiffeisen Centrobank (RCB) vor. Die Analysten senkten zwar ihr Kursziel von 38 auf 33 Euro, bestätigten aber ihre „Buy“-Empfehlung für die Titel.

Zur Polytec lag ebenfalls eine neue Analyse vor. Die Wertpapierexperten von Warburg Research bestätigten ihre „Hold“-Empfehlung und senkten ihre Kursziel von 12 auf 11 Euro. Im Verlauf notierten die Titel um 1,37 Prozent tiefer bei 9,37 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 9.06 Uhr bei 2.998,36 Punkten, das Tagestief lag um etwa 11.05 Uhr bei 2.965,47 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,62 Prozent bei 1.503,25 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 13 Titel mit höheren Kursen, 22 mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.190.579 (Vortag: 2.002.403) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 31,266 (54,14) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 141.820 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 3,90 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA294 2019-01-21/14:31