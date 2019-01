Vertrag von Aachen - Maas: Noch engerer Schulterschluss Berlin/Paris

Berlin (APA/dpa/AFP) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat angesichts der Zunahme von Nationalismus und Populismus in der Welt zu einem noch engeren deutsch-französischem Schulterschluss aufgerufen. „Heute gibt es kein Land, dem wir enger verbunden sind als Frankreich. Aber wir dürfen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen“, schrieb der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag in der „Passauer Neuen Presse“ (Dienstag).

„Wir stellen die deutsch-französische Freundschaft in den Dienst eines starken, handlungsfähigen Europas. Wir laden alle Partner und Freunde ein, gemeinsam mit uns für eine friedliche, gerechte Welt und die regelbasierte internationale Ordnung zu kämpfen“, schrieb Maas weiter.

Maas äußerte sich anlässlich der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftspakts durch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am heutigen Dienstag in Aachen. Er schreibt den Elysee-Vertrag weiter, mit dem vor genau 56 Jahren die deutsch-französische Freundschaft nach zuvor jahrhundertelanger Feindschaft begründet worden war.

Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wertete den neuen Freundschaftsvertrag als Startschuss für eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik. „Der neue Vertrag bindet jetzt unsere Sicherheitspolitik enger zusammen denn je: Wir analysieren die Gefahren für unsere Länder in einem gemeinsamen Sicherheitsrat, organisieren Rüstungsfragen gemeinsam und schreiben eine gemeinsame Beistandspflicht fest“, sagte von der Leyen den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Dienstagsausgabe). „Deutschland und Frankreich gehen in der Verteidigungspolitik in Europa voran. Das ist großartig.“

Die Erfolgsgeschichte Europas müsse „nun in der Außen- und Sicherheitspolitik fortgeschrieben werden“, sagte von der Leyen weiter. „Das erwarten auch die Bürger von Europa als starker Gemeinschaft in einer immer unübersichtlicheren Welt.“

Der Vertrag von Aachen sieht eine engere Zusammenarbeit in der Wirtschafts-, Verteidigungs- und Europapolitik vor. Geplant sind ein „deutsch-französischer Wirtschaftsraum“ ohne bürokratische Hürden und gemeinsame Regeln für Rüstungsexporte.

FDP-Chef Christian Lindner sagte dem „Handelsblatt“, wenn die deutsch-französische Freundschaft durch den Vertrag neue Impulse bekomme, sei das „ein Signal über das bilaterale Verhältnis hinaus“. Es zeige, wie die zwei Nationen daran festhielten, dass man nur gemeinsam Zukunft gestalten könne und sich gemeinsam den Herausforderungen der Globalisierung stellen wolle.

Der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) würdigte den Vertrag als Bekenntnis beider Nationen zu einem vereinten Europa. Deutschland und Frankreich seien „Kern des Kerns der Europäischen Union“, schrieb Rüttgers in einem Gastbeitrag für den „Kölner Stadt-Anzeiger“. Zugleich mahnte der CDU-Politiker, so wichtig die Symbolkraft sei, so bedeutsam seien auch „konkrete Schritte auf dem Weg zum vereinten Europa“.