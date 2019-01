Trump-Berater: Handelstreffen mit China nicht abgesagt

Washington (APA/Reuters) - Die USA halten offiziellen Angaben zufolge an den geplanten Handelsgesprächen mit China fest. US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow wies am Dienstag einen Zeitungsbericht zurück, dass die USA ein Vorbereitungstreffen für die Gespräche kommende Woche abgesagt haben sollen. „Mit Respekt, die Geschichte stimmt nicht“, sagte Kudlow.

Die „Financial Times“ hatte zuvor berichtet, die USA hätten vorbereitende Gespräche mit den chinesischen Vize-Ministern für Handel, Wang Shouwen, und Finanzen, Liao Min, abgeblasen. Sie sollen den Weg ebnen für die nächste Verhandlungsrunde im Handelsstreit der beiden weltgrößten Volkswirtschaften am 30. und 31. Jänner in Washington. Für China verhandeln soll dann Vize-Ministerpräsident Liu He. Liu werde mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin zusammentreffen, hieß es im Umfeld des US-Präsidialamtes.

China und die USA hatten sich zuletzt darauf verständigt, auf die nächste Runde an Sonderzöllen zunächst zu verzichten. Anfang März endet dieser Burgfrieden. Trump stößt sich am riesigen Defizit seines Landes im Handel mit China und hat deswegen den aktuellen Konflikt mit Sonderzöllen ausgelöst. Die Führung in Peking wehrt sich gegen die Vorwürfe mit entsprechenden Gegenmaßnahmen, so dass sich der Streit immer weiter hochschaukelt.