Leitbörsen in Fernost schließen ohne klare Richtung

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel um 29,19 Zähler oder 0,14 Prozent auf 20.593,72 Punkte.

Auch die Märkte in Indien und Australien tendierten im Minus. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 36.213,03 Zählern mit minus 231,61 Punkten oder 0,64 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney verlor 15,6 Zähler oder 0,26 Prozent auf 5.908,70 Einheiten.

Dagegen schafften die Börsen in China knapp den Sprung in den grünen Bereich. Der Hang Seng Index in Hongkong erhöhte sich um minimale 2,75 Zähler (plus 0,01 Prozent) auf 27.008,20 Einheiten und der Shanghai Composite stieg um 1,30 Punkte oder 0,05 Prozent auf 2.581,00 Punkte.

Etwas getrübt wurde die Stimmung zur Wochenmitte von der Nachricht, dass die USA laut Medienberichten ein Angebot Chinas für vorbereitende Handelsgespräche abgelehnt haben. Damit erhielten die jüngsten Hoffnungen auf eine baldige Übereinkunft zwischen den bei den Staaten einen Dämpfer.

Die ersten Folgen des Handelskonflikt wurden heute außerdem in Zahlen zu der japanischen Exportwirtschaft sichtbar. Das schwache Geschäft in China belasteten die Ausfuhren in das benachbarte Riesenreich stärker als erwartet. China ist Japans größter Handelspartner. Der Wert der Exporte sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent, teilte das Finanzministerium am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mit. Es war der stärkste Rückgang der Exporte seit Oktober 2016.

Daneben rückte auch die japanische Zentralbank in den Fokus der Anleger. Angesichts der weiter niedrigen Inflation hält die Bank of Japan an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest und senkte zugleich ihre Inflationsprognose für die Fiskaljahre bis März 2021.

An die Spitze des japanischen Nikkei-225 zogen Softbank mit plus 2,41 Prozent. Dagegen waren Subaru mit minus 3,44 Prozent unter den größten Kursverlierern zu finden. Der Autobauer musste seine Produktion in Japan wegen eines defekten Bauteils stoppen, berichtete der Finanznachrichtensender CNBC.

Im Zuge der am Dienstag gefallenen Rohölpreise waren an der Börse in Sydney unter anderem Ölwerte in der Verlustzone zu finden. So verloren Santos 1,49 Prozent und Woodside Petroleum gaben 1,34 Prozent ab. Auch an der Börse in Hongkong verloren Ölaktien wie CNOOC (minus 2,47 Prozent), Petrochina (minus 1,21 Prozent) und China Petroleum & Chemicals (minus 0,97 Prozent) an Terrain.