Tschechien - Besteuerung von Kirchenentschädigungen beschlossen

Prag (APA) - Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Mittwoch eine umstrittene Vorlage gebilligt, laut der die finanziellen Kompensationen, die der Staat an die Kirchen für das nicht zurückgegebene Eigentum zahlt, besteuert werden sollen.

Für die Gesetznovelle stimmten die Abgeordneten der Regierungskoalition, der Kommunisten (KSCM) und der rechtspopulistischen Partei „Freiheit und direkte Demokratie“ (SPD) von Tomio Okamura. Laut der Novelle, die jetzt zur Debatte in den Senat geht, sollten die Entschädigungszahlungen ab 2020 versteuert werden. Die Besteuerung zählt zu den Bedingungen der KSCM für die Duldung der Minderheitsregierung der ANO von Ministerpräsident Andrej Babis und der Sozialdemokraten (CSSD).

Die liberalkonservative Opposition und die Christdemokraten kritisierten die Vorlage als „Attacke gegen die Rechtsgarantien in Tschechien“ scharf. „Der Dieb schreit: Versteuern Sie das, was ich gestohlen habe!“, sagte der christdemokratische Abgeordnete Marek Vyborny. „Sie wollen den Kommunisten das Maul schließen, damit sie die Regierung weiter dulden!“ fügte Mikulas Ferjencik von der Piratenpartei an die Adresse der Minderheitskoalition hinzu.

Laut tschechischen Medien ist es wahrscheinlich, dass im Senat die Vorlage scheitern wird, weil die Regierungskoalition in der zweiten Parlamentskammer über keine Mehrheit verfügt. Allerdings kann dann das Abgeordnetenhaus das Senats-Veto überstimmen. Es wird deswegen damit gerechnet, dass die Vorlage schließlich beim Verfassungsgerichtshof landen wird.

Das Kirchenentschädigungsgesetz war 2013 in Kraft getreten. Es sieht die Rückgabe von rund 56 Prozent des einstigen, von den Kommunisten beschlagnahmten Kirchenbesitzes im Wert von 75 Mrd. Kronen (2,93 Mrd. Euro) vor. Parallel dazu sollen im Laufe von 30 Jahren finanzielle Entschädigungen in Höhe von 59 Milliarden Kronen plus Zinsen ausgezahlt werden.