Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt 0,22 Prozent zu

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.954,14 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 6,44 Punkten bzw. 0,22 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,24 Prozent, FTSE/London -0,14 Prozent und CAC-40/Paris +0,42 Prozent.

In einer europaweit aufgehellten Börsenstimmung konnte auch der heimische Aktienmarkt ins Plus wenden. Zuvor hatte der ATX zwei Verlusttage in Folge absolviert. Die weitere Richtung am Berichtstag könnte nun die Entwicklung der US-Börsen vorgeben.

In Wien gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene unverändert dünn. An die Spitze der Kursliste kletterten die Aktien von der Raiffeisen Bank International mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent. In einer europaweiten Branchenbetrachtung zeigten sich die Bankenwerte als stärkster Sektor. Erste Group legten hingegen nur um moderate 0,1 Prozent zu. Bawag-Titel verbilligten sich leicht um 0,1 Prozent.

Am 2. Platz gewannen Semperit um zwei Prozent. AT&S-Titel legten knapp dahinter um 1,9 Prozent zu. Strabag-Anteilsscheine bauten ein Plus von 1,8 Prozent. Porr legten 1,7 Prozent zu. Unter den Schwergewichten stärkten sich voestalpine um 1,2 Prozent.

OMV gaben nach einer negativeren Analystenmeinung 0,9 Prozent auf 41,77 Euro nach. Die Experten der Schweizer Großbank Credit Suisse haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien des Öl- und Gaskonzerns von „Neutral“ auf „Underperform“ gesenkt. Das Kursziel wurde unterdessen weiter bei 50 Euro belassen.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 13.40 Uhr bei 2.958,47 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Sitzungsbeginn bei 2.929,65 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 1.497,99 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 17 Titel mit höheren Kursen, 18 mit tieferen und keiner unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.409.644 (Vortag: 1.300.280) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 37,561 (34,92) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 247.104 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 7,27 Mio. Euro entspricht.

